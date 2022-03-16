Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şahısların, dağıtım yaptıkları gemi söküm sahasında yapılan aramalarda; toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; E.K. ve S.B. isimli şahısların İstanbul genelinde bulunan tır parklarına tanker vasıtasıyla kaçak akaryakıt getirerek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; tır parklarına kaçak akaryakıtı taşıyan tankerlerin, Kartal'da bulunan bir gemi söküm sahasına sık sık giriş çıkış yaptığı belirlendi.

Gemilerden teknelere, teknelerden tankerlere

Araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri; kaçak akaryakıtın açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere aktarıldığını, gemi söküm sahasına gelen teknelerden de tankerlere yüklenerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri; gemilerde depoladıkları kaçak akaryakıtı, pompa ve borular vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B.'yi suçüstü yakaladı. Gemi söküm sahasında yapılan aramalarda; 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.