Japon Araştırmacı Doç. Dr. Moriyama Teruaki MEDİT'de

Dr. Moriyama Teruaki, İstanbul'da özgür ve zengin bir ilim ortamı olduğunu ifade etti.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Japonya'nın Doshisha Üniversitesi arasındaki işbirliği ve akademisyen değişim programı kapsamında, Doshisha Üniversitesi Teoloji Fakültesi'nden Doç. Dr. Moriyama Teruaki, İHÜ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) bünyesinde misafir araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.

İHÜ Süleymaniye Kampüsünde yer alan MEDİT'te çalışmalarını hadis tarihi konusunda sürdürecek olan Doç. Dr. Moriyama Teruaki, bu süre zarfında çeşitli eğitim ve seminerler ile öğrencilerle buluşacak. Aynı zamanda İstanbul'un ve dünyanın en önemli kütüphanelerinden olan Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ve diğer önemli kütüphanelerde araştırmalar yapacak, Hadis Tarihi üzerine çalışan ilim insanlarıyla görüşecek.

Doç. Dr. Moriyama Teruaki, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile ortak bir programa da imza atacak. 13 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te MEDİT Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek programda Prof. Dr. Recep Şentürk, 'Kırılmayan Toplumsal Hafıza Zinciri: Hadis Rivayet Ağı 610-2018' konusu üzerine; Doç. Dr. Moriyama Teruaki ise 'Horasanî Ashab-ı Hadisin Entelektüel Aktiviteleri ve Ortaçağ Müslüman Toplumlarında Sünnetin Yayılması'na dair birlikte bir panel düzenleyecekler.

"İstanbul'da özgür ve zengin bir ilim ortamı var"

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk'ün davetiyle Türkiye'de bulunan Doç. Dr. Moriyama Teruaki, İbn Haldun Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'de başka ülkelerle kıyaslanmayacak kadar özgür ve zengin bir ilim ortamının olduğunu kaydetti. Özellikle Süleymaniye Kütüphanesinin dünyadaki tüm İslami ilimler araştırmacıları için göz kamaştırıcı bir birikime ev sahipliği yaptığını belirten Doç. Dr. Teruaki, İbn Haldun Üniversitesinin tarihi öneme sahip Süleymaniye medreselerinde eğitim faaliyetlerini sürdürmesinin öğrenciler ve araştırmacılar için bir şans olduğunu kaydetti.

"Suriye'deki ilim adamı dostlarımdan bir kısmı bugün İstanbul'da yaşıyor"

Japonya'da hadis alanında çalışan sadece 3 kişi olduğunu belirten Doç. Dr. Teruaki, Japonya'da derinlikli İslam araştırmalarının daha yeni yeni başladığını belirterek İslami ilimlerdeki araştırma fırsatlarının azlığından yakındı. Son yıllarda Arap ülkelerinde yaşanan siyasi-toplumsal krizlerin oralardaki ilim ortamlarını belli ölçüde sönükleştirdiğinden bahseden Doç. Dr. Teruaki, ilim için oralara gitmenin mevcut şartlarda pek de verim sağlamayacağını, bu durumun Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'daki ilim ortamlarının yıldızını daha da parlattığını ifade etti.

Doç. Dr. Teruaki, Şam'da bulunduğu yıllarda ilim camiasında edindiği dostların önemli bir kısmının bugün Suriye'deki savaş hali dolayısıyla İstanbul'da yaşamlarına devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Çalışmalarını 10-13. yüzyıl hadis âlimleri üzerine yoğunlaştırdı

Tokyo Metropolitan Üniversitesinde 1996'da lisans eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Moriyama Teruaki, aynı üniversitede yüksek lisansını ve Tokyo Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Özellikle İslam tarihi ve Ortaçağ İslam âlimleri üzerine çalışmaları bulunan Doç. Dr. Teruaki, 2001-2003 yılları arasında Suriye-Şam'da araştırmalarına devam etti. Bir süre ABD'de Georgetown Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunan Moriyama Teruaki, burada Dr. Jonathan A. C. Brown ile Ashab-ı Hadis'in bilimsel faaliyetleri üzerine çalıştı. 2013'ten beri Doshisha Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev alan Doç. Dr. Teruaki; Kur'an, Hadis, İslam kültürleri ve Müslüman toplumlarla ilgili dersler verdi.

Son yıllarda çalışmalarını 10.-13. yüzyıllarda Batı Asya'daki Hadis âlimlerinin entelektüel aktiviteleri ve sosyal etkileri ile ulema biyografileri üzerine yoğunlaştıran Doç. Dr. Moriyama Teruaki'nin bazı çalışmaları şu şekilde:

