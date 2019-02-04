Japonya'da gündem Shinji Kagawa

Antalyaspor karşısında mücadeleye dahil olduktan sonra 3 dakika içinde 2 gol atarak 6-2'lik farklı galibiyete katkıda bulunan Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa, ülkesinde de manşetlere çıktı.

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk maçta Antalyaspor filelerine 3 dakikada 2 gol atan Japon yıldız Shinji Kagawa, ülkesi Japonya'da manşetlere çıktı. Japonya'nın önde gelen gazeteleri, Kagawa'nın performansını sayfalarına taşırken, Japon yıldızın Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptığı belirtildi. Gazeteler, Kagawa'nın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalara da geniş yer ayırdı.

Süper Lig tarihine geçti

Antalyaspor filelerini sarsan Shinji Kagawa, Süper Lig tarihine de geçti. Yıldız futbolcu attığı gollerle, Süper Lig tarihinde gol sevinci yaşayan ilk Japon futbolcu unvanına da sahip oldu. Karşılaşmanın 81. dakikasında Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan ve buluştuğu ilk topta ağları havalandıran Kagawa, 82. dakikada attığı bu golün ardından 84. dakikada frikikten golü bulmuş ve oyuna girdikten sonraki 3 dakika içinde 2 gol atmayı başarmıştı.