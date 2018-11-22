Japonya'nın dev bankasının Türkiye'deki evi

Japonya'nın önde gelen bankalarından Mizuho Corporate Bank'ı müşterilerine ekleyen uluslararası ofis sağlayıcı Servcorp, başarılı dolar tahminleriyle bilinen bu dev bankaya Türkiye'de ev sahipliği yapıyor.

Değişen çalışma kültürleri doğrultusunda büyük bir hızla yaygınlaşmaya başlayan esnek ofis yönetimi, artık iş dünyasının tercih ettiği alanların başında geliyor. Bu fikirden hareketle Avustralya'dan dünyaya açılarak 23 ülke, 54 şehir ve 160 lokasyona yayılan uluslararası ofis yöneticisi Servcorp, Japonya'nın en büyük bankalarından olan Mizuho Corporate Bank'ı müşterileri listesine ekledi.

“Dünyadaki çalışma kültürleri değişiyor''

Çalışma kültürlerinin giderek boyut değiştirdiğini vurgulayan Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “Geçmişte iş kurmanın ilk adımı bir ofis tutup, ekip oluşturmak iken, artık iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen şirketlerin özel bir ofis tutmasına veya ön büro ekibi oluşturmasına gerek kalmadı. Esnek ortak çalışma alanları artık bu ihtiyaçların tamamını karşılarken, girişimcilerden kurumsal firmalara kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Firmalar, ihtiyaçlarına göre esnek kontratlar yapabiliyor. İsteyen tamamen kendine özel sabit bir oda, isteyen ortak çalışma alanında bir masa hizmeti alabiliyor. Özellikle çağın dinamiklerini yakalayabilen firmalar, hazır ofisler ve esnek çalışma alanlarını, gereksiz maliyetlere bağlı kalmamak, resepsiyon, sekretarya gibi destek hizmetlerini yönetmekten kurtulmak ve böylece kendi işlerine odaklanmak için tercih ediyor'' açıklamasında bulundu.

“Uluslararası finans devlerinin Türkiye'deki ofisi”

Özgönül, “Türkiye'de profesyonel ofis desteği verdiğimiz kuruluşlar arasında, birçok önemli finans devi bulunuyor. Başarılı dolar tahminleri ile uluslararası piyasaların yakından takip ettiği en büyük Japon bankası Mizuho Corporate Bank'ın Türkiye temsilciliği ve daha birçok yabancı yatırım bankası Servcorp'un Tekfen Tower'daki adresinde bulunuyor. Türkiye'de iş yapmak isteyen Japon şirketlerine iş desteğini artırmak için Türkiye piyasasına giriş yapan banka halen Servcorp ile yoluna devam ediyor'' dedi.