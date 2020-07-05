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Jean Michael Seri, ikinci golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, Trabzonspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı.


Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da takımın tek golünü Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael penaltıdan kaydetti. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Seri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon ikinci golünü atmış oldu. Başarılı futbolcu ilk golünü Yeni Malatyaspor karşısında kaydetmişti.


Bu sezon 33 resmi müsabakaya çıkan Seri'nin 4 de asisti bulunuyor.

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