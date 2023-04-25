Jehan Barbur 29 Nisan'da İzmir'de

Jehan Barbur, 29 Nisan'da İzmir KAT Sanat'ta sevenleri ile buluşacak. Konserin biletleri ise Biletinal'dan satışa sunuldu.

Duygu yüklü şarkılarıyla Türkiye'nin en iyi caz vokallerinden biri kabul edilen besteci ve yorumcu Jehan Barbur, İzmir'in yeni etkinlik mekanı KAT Sanat İzmir Mimarlık Merkezi'nde 29 Nisan günü sevenleriyle buluşuyor. Saat 21.00'de başlayacak konserin biletlerine ise teknoloji odaklı kültür, sanat ve eğlence platformu Biletinial'dan ulaşılabilecek. Jehan Babur, iç ısıtan duygusal şarkılarıyla İzmirli müzikseverlere müzik ziyafeti sunacak.

İlk albümü Uyan'daki "Leyla", "Gidersen" gibi kayıtlarla dinleyicilerin beğenisini kazanan Jehan Barbur, 2010'da “Hayat”, 2012'de ise “Sarı” albümlerini çıkardı. Barbur, tiyatro oyunları ve filmler için de besteler yaptı. En son albümü Sizler Hiç Yokken'i 2014 yılında çıkaran müzisyen, "Çatıdaki Çimenler - Sen'e Yazılar" adlı bir de kitap yazdı. Birçok sanatçının albümünde konuk olarak yer alan Barbur, 2014 yılında Ada Müzik'ten yayınlanmış olan Fırat Tanış'ın "MOR'ÜYALAR" albümünün prodüktörlüğünü üstlendi.