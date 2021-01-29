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Jesse Sekidika, Konyaspor'a kiralandı

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika’nın sezon sonuna kadar Konyaspor’a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiralandığını açıkladı.


Galatasaray'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260 bin Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir."

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