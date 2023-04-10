İhlas Haber Ajansı

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Jesus'tan kadroda 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük mücadelesinde bir önceki hafta oynanan Beşiktaş derbisine göre kadroda 5 farklı isme görev verdi.


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken, müsabakaya sarı-lacivertli takım 5 farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bir önceki hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Osayi-Samuel ve Joao Pedro'nun yerine Alioski, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Emre Mor ve Serdar Dursun'a ilk 11'de görev verdi. Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısındaki 11'i şu şekilde:


Altay, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, Arao, Emre Mor, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Valencia

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