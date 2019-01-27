Jet Fadıl mağdurlarından Caprice Gold önünde eylem

Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatının önünde toplanan ‘Fadılzedeler' eylem yaptı. Yaklaşık 9 yıldır tamamlanmayan evlerinin kendilerine teslim edilmesini isteyen Fadıl Akgündüz mağdurları, devlet büyüklerinden yardım istedi.

Kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak tanınan Fadıl Akgündüz'ün projelerinden Caprice Gold Bayrampaşa'ya yatırım yaparak mağdur olanlar tarafından kurulan Caprice Gold Yatırımcılar Derneği üyeleri, Caprice Gold inşaatı önünde eylem yaptı. Caprice Gold Bayrampaşa projesine yatırım yaparak mağdur olan ve haklarını geri almak için devlet büyüklerinden yardım isteyen çok sayıda vatandaş eyleme katıldı. “Jet Fadıl'a kandık, jet adalet istiyoruz”, “Tükendik daha kaç yıl bekleyeceğiz”, “Biz de kandırıldık, biz de yanıldık” pankartları aşan mağdurlar sloganlar attı.

"Şehitlerimiz var, gazilerimiz var"

Mağdur olanlar arasında şehit ve gazi yakınlarının da olduğunu söyleyen mağdur Güler Söğüt, “Bir tezgah kuruyor fakir bir insan limon satıyor. Yasak diye adamı darp ediyorlar. Ekmek parası için yapıyor. Bu adam Türkiye'yi dolandırmış ve buna hiç kimse dokunamıyor onu anlayamıyorum. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var burada daire alan. Neden sahip çıkılmıyor onu anlamıyorum” dedi.

“Devlete diyoruz ki şuraya bir kayyum atayın”

Devletin Fadıl Akgündüz'ün şirketine kayyum atamasını istediğini belirten bir başka mağdur Tahsin Şenol, “2012'de burayı teslim edecekti şu anda 2019 yılı. Biz de devlete diyoruz ki şuraya bir kayyum atayın da bunu bu mağdurlar yapar Allah'ın izniyle. 70-80 milyon TL gibi bir paraya ihtiyaç var. Bu mağdurlar Allah'ın izniyle bunu yapar ama devlet burada müdahale etmesi lazım” diye konuştu.

“Dünyayı dolandırdı”

Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ayhan ise, “10 bin kişiyiz. 10 bin kişinin 5 tane de ailesi olsa en az 50 bin kişi. Yazık günah değil mi bu kadar insana. Adam bir tane simit çalsa yakalıyorlar cezaevine atıyorlar. Bu milleti dolandırdı, dünyayı dolandırdı hiç kimse bir şey yapmıyor. Büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden gerçekten bir şeyler yapmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İşler bozuk, Türkiye'nin hali belli, yapacağız”

Fadıl Akgündüz'ün mahkemede “İşler bozuk, Türkiye'nin hali belli, yapacağız” diyerek savunma yaptığını söyleyen Ayhan, “Başka yerlere yatırım yapıyor. Buraya bir çivi çaktığı yok. Buradaki insanları yerle bir etti kardeşim. Yazık günah yani. Ama alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Başka bir şey demiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu davanın dosyası kamyonlarla taşınacak hale gelmiş”

Fadıl Akgündüz'ün üzerinde hiçbir mal ve mülkün olmadığını söyleyen Avukat Sadık Cansız, “Bugün bu davanın dosyası kamyonlarla taşınacak hale gelmiş. Ama bilirkişi ücretleri bu dosyaları bilirkişinin evine götürecek nakliye parasını dahi tutmuyor. Malların kimin adına olduğu belli değil. ‘Jet Fadıl' denilen adamın Fadıl Akgündüz'ün bir tane çöp yok. Ama bütün malların kontrolünün onun olduğu herkes tarafından biliniyor. Yargıda bununla ilgili işlem yapma imkanının altyapısını dahi oluşturamıyoruz” dedi.