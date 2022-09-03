İhlas Haber Ajansı

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Joao Pedro ilk kez 11'de

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Joao Pedro, Kayserispor mücadelesiyle ilk kez 11’de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, Kayserispor mücadelesiyle ilk kez 11'de sahaya çıktı.


Fenerbahçe'de ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Joao Pedro, Adana Demirspor maçında kadroda olmasına rağmen süre almamış, geçen hafta Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti. Pedro, Kayserispor maçında sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de şans buldu.

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