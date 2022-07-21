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Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İtalya’nın Cagliari kulübünden golcü oyuncu Joao Pedro’yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari kulübünden golcü oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.


Sarı-lacivertli kulüp, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:


"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.


Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."

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