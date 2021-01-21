Joe Biden'in davetinde Türk iş adamı da yer aldı

Uğur Akkuş, ABD'nin 46. Başkanı Biden'in verdiği özel davette, büyük yatırım fonları ve teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelerek, Türkiye'yi anlattı.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden tarafından verilen özel davete Türkiye'den katılan A &S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, Türkiye'deki fırsatları anlattı. Törene katılan seçkin davetlilerden biri olarak Türk iş dünyasını temsil eden Uğur Akkuş, davette büyük yatırım fonlarının ve birçok teknoloji şirketinin üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği kanallarının genişlemesi adına faaliyetlerde bulunan Uğur Akkuş, büyük yatırım fonlarının ve teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye gelmesi ve yatırım yapması için, Türkiye'deki fırsat ve olanaklardan bahsetti.

Görüşmeler hakkında bilgi veren Uğur Akkuş, “Başkanlık seçimlerinin stresini üzerinden atan ABD'de pandemi sonrası büyük fonların yurtdışında G20 ülkelerine yatırım yapacağı öngörülüyor. Yıllardır hem bu ülke ile ticaret yapan, hem de yabancı yatırımların Türkiye'de doğru alanlarda yatırım yapması için danışmanlık veren bir iş insanı olarak, Türk ekonomisi adına şimdi lobi yapma zamanı olduğuna inanıyorum. Biz de bu davette ülke ekonomisine katkıda bulunacak girişimler yapmayı görev kabul ettik. Nitekim özellikle teknoloji şirketlerinin Türk pazarındaki büyüme ile yakından ilgilendiğini görmek bizi umutlandırdı. İki ülke arasındaki ticaretin artacağına ve ABD ile yeni bir dönemin başlayacağına inanıyoruz” dedi.

“2021 Türkiye'ye yatırım yılı olacak”

Türkiye'de birçok projeye imza atan ve hijyenik maske konusunda NATO'nun tedarikçilerinden biri olan Uğur Akkuş, 2021 yılının Türkiye'ye yatırım yılı olacağını belirtti. 2020 yılı sonunda 5 banka ve bir yatırım fonuyla anlaşarak 220 milyon dolarlık yatırımın 2021 yılında Türkiye'ye gelmesine öncülük eden Akkuş, ABD ile başlayan bu yeni dönemde Türkiye'nin taşıdığı yatırım potansiyelinin çok daha iyi değerlendirilebileceğini ifade etti.