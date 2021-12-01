Johan Kristoffersson Dünya Rallikros Şampiyonu oldu

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Rallikros Şampiyonası'nda 2021 yılının şampiyonu belli oldu. Almanya'daki Nürburgring pistinde gerçekleştirilen sezonun son yarışında Red Bull sporcusu Johan Kristoffersson kupaya uzandı. İsveçli pilot bu başarısıyla dördüncü kez dünya şampiyonluğunu kazandı.

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda düğüm son yarışta çözüldü. Ralli araçlarının süreye karşı değil, birbirine karşı mücadele ettiği format olan Rallikros'un Almanya'nın Nürburgring kentinde gerçekleştirilen son yarışında Red Bull sporcuları Timmy Hansen ve Johan Kristoffersson piste şampiyon olmak için çıktı. Üç kere dünya şampiyonluğu yaşamış olan Johan Kristoffersson'dan 17 puan ileride olan Timmy Hansen, Niclas Grönholm ile yaşadığı temas sonrasında diskalifiye edilirken Johan Kristoffersson, başarılı bir performansla geri dönmeyi başardı. Peş peşe gerçekleştirilen yarışların ardından gün sonunda en çok puanı toplayan ve rakibi Hansen ile puan farkını kapatan Kristoffersson kupaya uzanan isim oldu. İsveçli pilot bu başarısıyla dördüncü dünya şampiyonluğunu kazandı.

Farklı format, adrenalini yüksek yarışlar

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda pilotlar en çok bilinen organizasyonlardan biri olan WRC'den farklı olarak süreye karşı değil, birbirleriyle yarışıyorlar ve yarışı en önde tamamlayan isim birinci oluyor. Bir yarışta joker turu atmak zorunda olan (pistin belirlenmiş bir virajının uzun versiyonu) pilotlar, joker turunu atacakları zamanı belirleyerek taktiksel olarak da öne geçmeye çalışıyorlar. Diğer tüm motor sporları organizasyonlarından farklı olarak eleme, yarı final ve final olarak düzenlenen rallikros, son yılların da yükselişe geçen motor sporları etkinliklerden biri.