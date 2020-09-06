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Johnathan Williams, Galatasaray'da

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD’li basketbolcu Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li basketbolcu Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı.


Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda ABD'li oyuncu Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden duyurdu. 2.06 cm boyunda olan oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor.


22 Mayıs 1995'te Memphis'te dünyaya gelen Johnathan Williams, 2018-2019 sezonunun başında Los Angeles Lakers ile G-League'i de içeren çift yönlü kontrat imzaladı. O sezon NBA'de 24 maça çıktı ve 6.5 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Sezon bitiminde İsrail temsilcisi Maccabi Rishon ile sözleşme imzaladı. Rishon'da 18 karşılaşmada 11.7 sayı ve 9.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı ancak Aralık 2019'da NBA'den aldığı teklifleri değerlendirerek Avrupa'dan ayrıldı. Washington Wizards ile çift yönlü kontrat imzalayan başarılı basketbolcu, play-off şansını kaybeden Wizards ile NBA fanusunda çıktığı maçlarla sezonu tamamladı.

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