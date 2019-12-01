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Jokey Ahmet Çelik sakatlandı

İzmir yarışları 4.

koşusunda Oğuzboylu isimli safkandan düşen başarılı jokey Ahmet Çelik, sol ayak ve sol omuz travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey olan Ahmet Çelik, bugünkü İzmir yarışlarına talihsiz bir sakatlık geçirdi. Konuyla ilgili Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, " koşusunda 9 numaralı Oğuzboylu isimli safkandan düşen jokey Ahmet Çelik, sol ayak ve sol omuz travması nedeniyle hastaneye sevk edilmiştir. Başarılı jokeyimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

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