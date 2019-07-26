İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jordan Theodore Beşiktaş'ta

Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD’li basketbolcu Jordan Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD'li basketbolcu Jordan Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


2019-2020 basketbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, oyun kurucu pozisyonuna başarılı basketbolcu Jordan Theodore'u transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Yunanistan ekibi AEK'nın forması giydi.


ABD'li basketbolcu, AEK ile 20 lig maçında 8.6 sayı, 3.9 asist ve 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Başarılı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.4 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Jordan Theodore Türkiye'de ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin BŞB ve Banvit'te forma giydi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.