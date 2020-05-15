İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jordan Thompson, Eczacıbaşı VitrA'da

Eczacıbaşı VitrA, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD’li voleybolcu Jordan Thompson’ı renklerine bağladı.

Eczacıbaşı VitrA, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD'li voleybolcu Jordan Thompson'ı renklerine bağladı.


Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Amerika Milli Takımı'nın yeni yıldızlarından yetenekli Jordan Thompson'la anlaştık. Kulübümüze, oluşturduğumuz genç kadro içerisinde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" denildi.



Jordan Thompson kimdir?


1997 yılında Amerika'nın Minnesota eyaletinde doğan Jordan Thompson, 193 cm boyunda. 23 yaşındaki voleybolcu, Amerika Kolej Ligi yıllarını Cincinnati Üniversitesi'nde geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynadı. 2019 yılında Amerika Milli Takımı'na katılan Thompson, aynı yaz takımının FIVB Milletler Ligi'ni kazanmasında büyük bir rol oynarken, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.