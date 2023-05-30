Jorge Jesus kazanan kadroyu bozmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u eleyerek finale yükseldikleri maçın 11'inden değişiklik yapmadan Antalyaspor karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor'u eleyerek finale yükseldikleri mücadeleye başladıkları 11'le Antalya temsilcisinin karşısına çıktı.

Jorge Jesus müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek kulübesinde yer aldı.

2 eksik

Sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ve Lincoln Henrique bu müsabakanın kadrosunda bulunmuyor. Bu isimlerin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Serdar Dursun teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroya alınmayan futbolcular.

Kadıköy'de son maça ilgi

Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon iç sahada taraftarının önüne son kez çıktı. Önümüzdeki hafta derbide Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek olan Fenerbahçe, son hafta ise ligden çekilen Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılacak. Tribünleri dolduran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldular.