Jorge Jesus: "Taraftarlarımızın yardımıyla galibiyet almak istiyoruz"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. haftasında sahasında yarın Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. İki takım için de önemli bir müsabaka olacağını aktaran Jesus, "Larnaca, Dinamo Kiev'i yenerek gruptan çıkma yarışında kendisinin de olduğunu gösterdi. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın yardımıyla galibiyet almak istiyoruz. Rakip, Avrupa'da tanınmasa da Bosnalı ve Sırp kaliteli yabancı oyunculara sahip. Zorluklar çıkacaktır ama bu zorlukları lehimize çevirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Bize karşı strateji belirleyemiyorlar"

Kendisinin sürekli değişken bir 11 ile sahaya çıkmasına değinen deneyimli teknik direktör, "Bunun avantaj olduğunu düşünüyorum. Bize karşı strateji belirleyemiyorlar. Maç içinde yaptığımız değişkenlikle bize karşı strateji belirlemede zorlanıyorlar. Bu da Fenerbahçe açısından pozitif olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Kazanırsak gruptan çıkma adına iyi bir adım atmış olacağız"

Jesus, rakipleri AEK Larnaca'nın kaliteli oyunculara sahip olduğunun altını çizerek, "Rakibimiz için iyi bir gösterge. Riskli bir maç olabilir. Bunun bilincinde hazırlanıyoruz. Kaliteli oyuncuları var. Biz de sahip olduğumuz değeri biliyoruz. İnanıyoruz ki kazanırsak gruptan çıkma adına iyi bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"90 dakika baskı yapan oyun istiyoruz"

Oyuncularından her zaman fiziksel ve taktiksel olarak güçlü bir duruş sergilemesini istediğini ifade eden Jorge Jesus, "Lig maçı olsun, Avrupa olsun biz her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada göstermek istiyoruz. Oyuncularımdan her zaman maksimum mücadele etmesini isterim. Fenerbahçe her zaman böyle oynar. 90 dakika baskı yapan oyun istiyoruz. Fiziksel, taktiksel anlamda çok iyi olmamız gerekiyor. Yarın da farklı olmayacak. Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ofansif olarak en güçlü olmak istiyoruz"

Ofansif olarak güçlü bir takım olmak istediklerini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, şu ifadelere yer verdi:

"Bu normal. Her takım deplasmanda gol atmakta zorlanabilir. Sadece Fenerbahçe için geçerli değil. Manchester City de olsa Real Madrid de olsa deplasmanda gol atmak zor olabilir. Biz ligde en çok gol atan takımız. Bu da kalitemizi gösteriyor. Deplasmanda gol atabilirsek daha iyi olur ama ofansif olarak en güçlü olmak istiyoruz."

"İsmail'e daha çok Avrupa maçları denk geldi"

Jorge Jesus, İsmail Yüksek'in Avrupa'da süre almasıyla ilgili yöneltilen soruya, "Avrupa'ya özel durum değil. Arao ve kendisi dönüşümlü oynuyor. Kendisine daha çok Avrupa maçları denk geldi. Yarın da kendisi oynayacak. Belirli bir strateji değil" diye cevap verdi.