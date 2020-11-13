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Jorgo Alexidis, futbolu bıraktı DJ'liğe başladı

Almanya’da doğan Yunanistanlı futbolcu Jorgo Alexidis do Ameral, yaşadığı sakatlık sonrasında futbolu bırakırken DJ’liğe başladı.

Almanya'da doğan Yunanistanlı futbolcu Jorgo Alexidis do Ameral, yaşadığı sakatlık sonrasında futbolu bırakırken DJ'liğe başladı. Jorgo'nun hedefi, İstanbul'da büyük bir konser vermek.


Yunanistan asıllı Almanya doğumlu futbolcu Jorgo Alexidis do Ameral, U17 ve U19 takımlarından Almanya Ligleri'nde mücadele ederken Yunanistan Milli Takımı forması da giyiyordu. Ancak U19 takımında forma giydiği dönemde yaşadığı sakatlık sonrasında futbolu bırakmak zorunda kalan Jorgo Alexidis, rotasını müzik üzerine çizerek Almanya'da bir anda şöhretini artırdı. Almanya'da verdiği konserlerle özel partilerin de aranılan ismi olan Jorgo, Avrupa'nın birçok noktasında binlerce kişiye konser verdi. Jorgo'nun sıradaki hedefi ise Türkiye. Pandemi sürecinin noktalanmasını bekleyen genç DJ, Türkiye'nin önde gelen eğlence mekanlarının yanı sıra oldukça kalabalık bir kitleye hitap edecek konser vermeyi planlıyor.

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