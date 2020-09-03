İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jose Sosa antrenmanlara başladı

Eşi korona virüse yakalanan Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Arjantinli futbolcu Jose Sosa antrenmanlara başladı.

Eşi korona virüse yakalanan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Arjantinli futbolcu Jose Sosa antrenmanlara başladı.


Fenerbahçe'de yeni transfer Jose Sosa, korona virüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı. Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirecek. Sosa, haftaya takımla beraber çalışmalarına başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.