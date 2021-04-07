Josef de Souza, Erzurum'da yok

dakikasında sarı kart gören Josef de Souza, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu sezon 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde, 17. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ve 25. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart gören ve sınırda olan Josef, Alanyaspor önünde de sarı kart görerek cezalı duruma düştü.