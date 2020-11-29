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Josef de Souza, Fenerbahçe'ye karşı!

Beşiktaş’ın orta sahadaki önemli isimlerinden Josef de Souza, eski takımı Fenerbahçe’ye karşı ilk 11’de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Josef de Souza, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Brezilyalı 835 gün sonra Ülker Stadı'na ayak bastı.


Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu. 3 sezon Fenebahçe'de forma giyen ve sezon başında Al-Ahli Jeddah takımından Beşiktaş'a transfer olan Josef de Souza, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.


2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 yıl boyunca sarı-lacivertli forma ile 96 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 835 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine ayak bastı.

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