Josef de Souza: “Futbol saha içinde kalırsa, şampiyon oluruz”

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Josef de Souza, futbolun saha içinde kalması halinde şampiyon olacaklarını söylerken, şampiyonluk durumunda kazanacağı primi ise ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını ifade etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlıların bugün yaptığı antrenman öncesinde Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Haftayı bay geçmenin takıma iyi geldiğini söyleyerek sözlerine başlayan Josef, "Düzeltmemiz gereken konuları düzeltiyoruz, daha fazla çalışma imkanımız oldu. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Yüksek performans sergileyip, yoğur tempoda maçlar oynadık. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandık” dedi.

Orta sahada herkesin şans bulduğuna dikkat çeken başarılı oyuncu, “Hocamız değiştirerek oynatıyor, herkese şans veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Mensah, Oğuzhan, Ljajic, Atiba, ben hepimiz şans buluyoruz. Kendi performansımdan da memnunum. Tatmin verdiğimi düşünüyorum. Bunun yanında da maçları kazanmak önemli. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.

“Joker ben değilim, Necip”

Galatasaray derbisinde gol atmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Josef de Souza, “Bir derbide daha gol atmak mutluluk verici. Ama bunu unutmam lazım, çünkü önümüzde oynamamız gereken maçlar var. Yeniden gol atarsam mutlu olurum ama takım kazandıkça ben tatmin olurum. Şu anda bu konuyu kapatmam gerekiyor. Özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp bir kez daha şükrettim” şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın ligin en iyi futbolunu oynadığını dile getiren Brezilyalı oyuncu, taraftarların kendisine Joker demesiyle ilgili olarak da, “Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığına katılıyorum. Ama kadromuzun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Belki diğer takımlar kadar fazla transfer yapmadık ama baktığınız zaman her mevkide yeterli sayıda oyuncumuz var, bundan da önemlisi kaliteli oyuncular var. Elimizde az ama öz seçenek var. En iyi futbolu oynuyoruz. Joker de Souza sevgi gösterileri için teşekkür ediyorum taraftarlara ama joker ben değilim, joker Necip, her mevkide oynadı” açıklamasını yaptı.

“Futbol saha içinde kalırsa, favori biziz”

Ligde takımların önemli bir yarışın içinde bulunduğunu aktaran Josef, “Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içindeyiz. Arkadan da büyüyerek gelen Trabzonspor var ve sonuna kadar da yarışın içinde olacaklardır. Futbol, saha çizgileri içinde kalırsa, Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir” cümlelerine yer verdi.

Kendisinin çok inatçı bir isim olduğunu da söyleyen Brezilyalı yıldız, “İlk sezonumda Fenerbahçe'de 48 maç oynadım, ligi Beşiktaş'a kupa finalini Galatasaray'a kaybettik. Bu yüzden çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım'dı. Kendisine büyük sevgim ve saygım var, menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Ne yapmamız gerektiğini sordu menajerim ve sakin olması gerektiğini, durumu düzelteceğimi söyledim. Öyle de oldu. Bugün de inatçı tavrımın sonucu olarak buradayım” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi”

Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine ilgisi olduğunu belirten Josef de Souza, “Beşiktaş'a geldiğim dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe de benimle ilgilendi ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Hem beni hem menajerlerimi tatmin edecek duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarların sevgi ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim” dedi.

Geçmişte ailesinin sınırlı imkanlara sahip olduğunu ve bunu asla unutmadığını anlatan yıldız futbolcu, “Sadece Allah'ın verdikleri için şükretmek istiyorum. Her gün sahaya çıktığımda bunu yapıyorum. Teknik ve taktik olarak bazen her şey yolunda gitmese de şu anda iyi gidiyor. Ailemin sınırlı imkanları vardı, çok imkansızlıklar içinde büyüdüm ve şu anda sahip olduklarım nedeniyle şükrediyorum. Sahaya çıkınca da bunu unutmadan mücadelemi vermeye devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbisinin ardından galibiyet halinde, kar yağmasına karşın havuza gireceğinin sözünü veren ve bunu yapan Josef, şampiyonluğun gelmesi durumunda ne yapacağına ilişkin soruya, “Aslında şampiyonlukla ilgili sözleri çok sevmiyorum. Ama eşimle konuştuk, şampiyon olursam, kazanacağım primi Brezilya ve Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlamak istiyorum” cevabını vererek sözlerini tamamladı.