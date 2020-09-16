İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Josef de Souza ilk idmanına çıktı

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı. Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlı ekipteki ilk antrenmanına çıktı.


Süper Lig'e deplasmandaki Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü. Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Josef de Souza da siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı. Korona virüs testi pozitif olan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yer almadığı çalışmayı, Yalçın'ın yardımcıları yönetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşularıyla başladı. Top kapma, dar alan çalışması ve taktik çalışmanın yer aldığı programın son bölümünde çift kale maç yapıldı.


Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.00'de idman yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.