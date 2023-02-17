Josef de Souza, sosyal medyadan canlı yayın yapacağını açıkladı

Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Çin'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu akşam saat 20.00'de sosyal medya hesabından canlı yayın yapacağını ve belirlediği konu başlıklarına ilişkin 'Son kez' açıklamada bulunacağını duyurdu.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Çin'e transfer olan deneyimli futbolcu Josef de Souza, bu akşam saat 20.00'de sosyal medya hesabından canlı yayın yapacağını açıkladı. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, depremzede vatandaşlara gerçekleştirdiği ziyaret, evlat edinme konusu, Beşiktaş - Ankaragücü maçı, Türkiye kariyeri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çin ve gelecek planları ile ilgili son kez açıklama yapacağını belirtti.