Josef'ten bir ilk

Fenerbahçe karşısında 2 kez geriye düşmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Josef de Souza attığı gollerle siyah-beyazlıları canlandıran isim olurken, Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de ilk kez 1 maçta 2 gol attı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmada 2 kez geriye düşmesine karşın, Brezilyalı futbolcusu Josef'in attığı 2 golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı fileleri 2 kez havalandıran ve bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Josef de Souza, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta rakip kaleye 2 gol birden bırakmış oldu. Futbol kariyerinde yalnızca 1 maçta 2 gol atmayı başaran Josef, 2013-2014 sezonunda Sao Paulo forması giyerken, Botafogo ağlarını 2 kez havalandırmıştı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ve Başakşehir karşısında attığı gollerle sezonu 2 golle tamamlamıştı. Josef, bu sezon ise Fenerbahçe maçında 3. golüne ulaşmayı başardı.