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Joshua King, 2. golünü kaydetti

Fenerbahçe’nin Norveçli golcüsü Joshua King, sarı-lacivertli formayla 2.

Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, sarı-lacivertli formayla 2. golünü Kayserispor karşısında attı.


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Norveçli forveti Joshua King, attığı golle ligde gol sayısını 2'ye çıkarttı. Ligde 3 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ilk golünü ikinci haftada Kasımpaşa mücadelesinde kaydederken, 5. haftada oynanan Kayserispor maçının 50. dakikasında ceza sahası yayı üzerinde yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Müsabakanın 68. dakikasında yerini Diego Rossi'ye bırakan King'i taraftarlar, alkış ve tezahüratlarla saha kenarına uğurladı.

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