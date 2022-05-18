Joyce Teknoloji, Türkiye'den dünyaya elektrikli motor satacak

Tasarım, yazılım ve üretimde tamamı Türk mühendislerinden oluşan bir ekiple hizmet veren Joyce Teknoloji, yerli elektrikli motorlarını ve elektrikli kurtarma aracı 'Kar Aslanı'nı, Çorlu'daki Doğada Yaşam Fuarı'nda gerçekleştirdiği lansmanla ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Elektrikli motor konusunda yerli üretim hedefiyle yola çıkan Joyce Teknoloji'nin fuar alanında gerçekleştirdiği tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başta olmak üzere; ilçe belediye başkanları, yerel mülki ve idari amirler, siyasi parti ilçe teşkilatı başkanları, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tüm konuklara katılımlarından ötürü teşekkür eden Joyce Teknoloji Ceo'su Eren Efe Erkan, şirket olarak elektrikli motor ve yerli yazılım konusunda Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Joyce Teknoloji Ceo'su Eren Efe Erkan, yazılım, tasarım ve üretimlerini Denizli Teknokent, İTÜ Teknokent ve Çerkezköy'deki fabrikalarında toplam 50 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda büyümek için yola çıktıklarını kaydetti.

Geleceğin teknolojisini üretiyoruz

Geleceğin teknolojisini bugünden oluşturmaya çalıştıklarını belirten Erkan, “Elektrikli motorlar geleceğin teknolojisidir. Teknolojik olarak dışarı bağımlılığımızı azaltmak için kendi imkanlarımızla ve Türk mühendislerle yeni nesil yüksek verimli elektrik motorları tasarlayıp üretimini yapıyoruz. En yüksek verim için motorumuz bilgisayar ortamındaki tasarımdan son ürün oluşana dek türlü aşamalardan ve kontrollerden geçiyor. Ülkemiz de bu konuda önemli bir potansiyele sahip. Bu motorların kullanımı çok daha yaygınlaşacak ve yerli üretim konusunda ciddi bir açık var. Ülkemizde bu işi yapan az sayıda markadan biriyiz. Elektrikli motor üretimi konusunda Türkiye olarak önemli bir avantaja sahibiz. Yetişmiş insan kaynağımız var ve bu konuda rakiplerimiz de çok değil. İlerlemek için her türlü imkana sahibiz” diye konuştu.

Elektrikli kurtarma aracı Kar Aslanı

Eren Efe Erkan, iklim değişikliğiyle birlikte daha çok yaşanmaya başlayan doğal afetlerle mücadele için Kar Aslanı adını verdiklerini elektrikli bir ambulans geliştirdiklerini de dile getirdi. Erkan sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle sel, deprem ve çığ felaketlerinde kullanılmak üzere yine Türk mühendisleri olarak geliştirdiğimiz elektrikli kurtarma aracı Kar Aslanı'nın üretimine hazırlanıyoruz. İlk prototipimizi banttan indirdik. Bu özel araç, insanlı ve insansız şekilde, hem karada hem de denizde kullanılabiliyor. Bulunduğu yerde 360 derece dönebilme kabiliyetine de sahip. İçten yanmalı motorlar özellikle çığ bölgelerinde ses dalgası yaydığı ve çığı tetikleyebileceği için kullanılması tehlikeli sonuçlar meydana getirebiliyor. Kar Aslanı modelimiz elektrikli motoru sayesinde sessiz çalıştığı için bu riski de ortadan kaldırıyor. Aracımız, sel deprem gibi felaketlerde de kullanılmak üzere çok amaçlı olarak tasarlandı”

Yerli yazılımla araçlar daha güvenli olacak

Yerli yazılımların en az motor teknolojisi kadar önemli olduğunun altını çizen Ceo Eren Efe Erkan, firma olarak kurdukları ekiple birlikte çok amaçlı yerli yazılımlar da geliştirdiklerine dikkat çekti. Erkan, “Elektrikli motorlar ve bunu çalıştırmak için kullanılan yazılımlar büyük oranda yurtdışından geliyor. Savaş, pandemi ambargo gibi nedenlerle uluslararası ticarette aksamalar olabiliyor. Üstelik yabancı yazılımlar, özellikle savunma sanayisinde dışarıdan müdahale riskine açık olması nedeniyle bir güvenlik sorunu oluşturuyor. Bu sebeple kendi ekibimizi kurarak tamamen yerli bir yazılım oluşturduk. Elektrikli motorun çalışması için gerekli olan yazılım için ekibimiz çok kullanışlı bir platform hazırladı. Dron, elektrikli bisiklet, otomobil, forklift ve aklınıza gelebilecek her türlü elektrikli motorda kullanılmak üzere bu yazılımı geliştirdik. Bu yazılım temelde aynı altyapıyı kullandığı için farklı motorlarda aynı şekilde kullanılmaya da uygun” dedi.

Tek kişilik araba Ağustos'ta

Eren Efe Erkan, “İşini iyi yapan bu konuda kendini geliştirmiş donanımlı teknik ve mühendislik ekiplerini Joyce Teknoloji çatısında bir araya getirdik. Motor ve yazılımdaki dışa bağımlılığı azaltmak istedik. Bu yılın Ağustos ayında tek kişilik elektrik araçtaki ilk modelimizi banttan indireceğiz. Yenilenebilir, sürdürülebilir ve Birleşmiş Milletler normlarına uygun dünyadaki ilk otomobil olacak. 45 km ve 60 km menzilli, tek kişilik şehir içinde kullanmak üzere üretilen makro carlar (araç) üreteceğiz. Aracımız çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor. Gerektiğinde yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir araç. Bu tek kişilik ilk modelimiz, bu aracın iki kişilik modeli, motosiklet ve 4 metrelik teknesi de gelecek. Yurtdışına göre yüzde 60 daha uygun maliyetlerle üreteceğimiz bu makro carlarla, hem yurtdışında hem de ülkemizde otomotiv sektörüne yeni bir soluk getireceğiz” ifadesini kullandı.

Yüksek verim sağlıyor

İçten yanmalı veya verimsiz elektrikli araçlara alternatif olabilecek özel bir tasarıma imza attıklarını vurgulayan Joyce Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Eroğlu da şunları söyledi: “Çim biçme makinesi, asansör, elektrikli bisiklet, araba, tekne hatta İHA, SİHA gibi savunma sanayisine uygun hem endüstriyel hem de gündelik yaşamdaki ihtiyaçlara cevap verebilecek yelpazede motor çeşitlerimiz bulunuyor. Eski elektrikli motorların enerji sarfiyatı yüksek ve verimliliği çok düşük. Bizim motorlarımız ise yüksek verimliliğiyle daha kullanışlı bir alternatif sunuyor. Amacımız ülkemiz elektrikli motor konusunda üst seviyelere çıkarmak, yurtdışına yazılım, araç ve motor satarak katma değer oluşturmak. Tedarikte oluşabilecek sıkıntılardan etkilenmeden dışa bağımlılığı azaltarak hem güvenlik hem de üretim konusunda ülkemizi daha güçlü bir hale getirmek istiyoruz. Türkiye'ye yeni bir teknolojik vizyonla kazandırarak yol almak istiyoruz. Çünkü Türkiye kazanırsa hepimizin kazanacağını çok iyi biliyoruz”