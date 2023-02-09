Juan Mata'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların İspanyol futbolcusu Juan Mata da katıldı. Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.