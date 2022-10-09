Judo antrenörü Şükrü Öztürk hayatını kaybetti

Sakarya'da antrenman sırasında fenalaşan judo antrenörü Şükrü Öztürk, hastaneye kaldırıldı. Beyninde pıhtı atması sonucu tıkanıklık oluştuğu belirlenirken, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Öztürk, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye Judo eski Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, aldıkları acı haberden dolayı oldukça üzgün olduklarını belirterek, "Federasyonumuzun birçok kurulunda yıllar yılı yaptığı hizmetlerle, sevgi dolu, sevecen, saygılı, asil ruhlu, kimseyi incitmeyen bir yapısı ile gönüllerde taht kurmuş bir kardeşimizdi. Judo sporuna verdiği hizmetler yanı sıra, kuraş ve Aba güreşi sporlarında da büyük hizmetleri oldu. Sakarya ilimizde binlerce sporcu ve şampiyonlar yetiştirdi. Bu büyük değerimiz maalesef gözle görülmeyecek küçüklükte bir beyin embolisi (pıhtısı) nedeniyle bugün sabaha karşı hayata veda etti. Allah rahmet eylesin. Kederli ailesinin, sevdiklerinin ve camiamızın başı sağ olsun. Yeri zor doldurulur. Mekanı cennet olsun" dedi.

Dünya uyuşturucuyla Mücadele Eden sporcular Federasyonu Genel Başkanı Sayın Muzaffer Ilıcak da, Şükrü Öztürk için başsağlığı mesajı yayınlayarak "Kederli ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.