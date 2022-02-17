Judoda İran ile iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ve İran Judo Federasyonları arasında iş birliğini arttıracak protokol Ankara'da imzalandı. Federasyon hizmet binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ve İran Judo Federasyonu Başkanı Arash Miresmaeili hazırlanan protokolü imzaladı.

İki ülke judocuları arasında ortak çalışma kamplarının yanı sıra federasyonlar arasında iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve üretilecek projelerde ortak hareket edilmesi konularında mutabık kalındı.

Başkan Sezer Huysuz, iş birliği çerçevesinde olimpik kadroda yer alan judocuların ikili kamplar yapması ve 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda iki ülke sporcularının performanslarını üst seviyede tutmasına yönelik çalışmalar gerçekleşmesini sağlayacağına inandığını kaydetti ve iki ülke judosuna hayırlara vesile olmasını diledi. İran Judo Federasyonu Başkanı Miresmaeili ise, bu protokolün iki ülke arasında başta judo olmak üzere spor organizasyonlarına örnek teşkil edecek protokol olacağını ifade etti.

İmza töreninin ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.