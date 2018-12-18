Judo'da Türkiye Şampiyonası'na büyük ilgi

Antalya'da 20-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na 54 ilden 223'ü kadın ve 386'sı erkek olmak üzere tam 609 sporcu katılacak.

Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası için geri sayım başladı. 20-21 Aralık tarihleri arasında Antalya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyona için 609 sporcu kayıt yaptırdı. 54 ilden 223'ü kadın ve 386'sı erkek olmak üzere 609 sporcunun katılacağı şampiyonada kadınlar; 48, 52, 57, 63, 70, 78 ve +78 kiloda, erkekler ise 60, 66, 73, 81, 90, 100 ve +100 kiloda müsabakalara çıkacak.