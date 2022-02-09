Judokalar Avrupa Açık için Bosna Hersek'e gitti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 11-13 Şubat tarihlerinde yapılacak Avrupa Açık müsabakalarına katılacak 30 kadın ve 20 erkek judocu kara yoluyla bu ülkeye hareket etti.

Büyük kadın ve erkek milli takım, 11-13 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak Avrupa Açık müsabakalarına katılmak üzere bugün kara yoluyla bu ülkeye hareket etti.

Türkiye'nin; 30 kadın ve 20 erkek judoka ile temsil edileceği müsabakalarda ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak milli takımda yer alan isimler şöyle:

Kadınlar

48 Kiloda: Sıla Ersin, Merve Azak, Gül Kader Şentürk, Ebru Şahin.

52 Kiloda: Buketnur Karabulut, Dilara Lokmanhekim, Damla Çalışkan, Hümeyra Şeras, Yaren Kömürcü.

57 Kiloda: Merve Taş, İrem Korkmaz, Hasret Bozkurt, Eda Karademir, Ayşenur Budak, Ayşe Nur Tuncay.

63 Kiloda: Ayten Yeksan, İlayda Seyis, Ezgi Karademir, Şeydanur Aydın.

70 Kiloda: Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Hatice Vandemir, Ümmühan Kıroğlu, Merve Topoğlu.

78 Kiloda: Nurcan Yılmaz, Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, Semanur Erdoğan.

+78 Kiloda: Kübranur Esir, Sebile Akbulut.

Erkekler

60 Kiloda: Emirhan Karahan, Fırat Çekim, Ali Bozkurt.

66 Kiloda: Ejder Toktay, Abdülaziz Kara.

73 Kiloda: Umalt Demirel, Bayram Kandemir, Yusuf Esirci, Eren Aksoy, Niyazi Gökçen.

81 Kiloda: Musa Şimşek, M.Mustafa Koç, Yunus Kılınç.

90 Kiloda: Feyyaz Yazıcı, Can Güzel, Ahmet Çuhadar, Ö.Kemal Aydın.

100 Kiloda: Mert Şişmanlar, Sidar Akkuş.,

+100 Kiloda: Munir Ertuğ.