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Juventus, Rabiot'u açıkladı

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Rabiot’u kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Rabiot'u kadrosuna kattığını açıkladı.


Serie A'nın son şampiyonu Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan ekibi, PSG ile sözleşmesi sona eren Rabiot ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu için Allianz Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.


Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla toplamda 20 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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