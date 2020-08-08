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Juventus, Sarri ile yollarını ayırdı

İtalya’da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İtalya'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını açıkladı.


İtalya Serie A'da bu sezon şampiyon olan, dün gece de Şampiyonlar Ligi'nde Fransız takımı Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı. Dün maç sonu Juventus Başkanı Andrea Angelli'nin, 'Sarri ile yola devam edeceğiz' açıklamasına rağmen, Devler Ligi'nde şok elenmenin faturası, deneyimli teknik adama kesildi.


Ligde şampiyonluğa ulaşan 61 yaşındaki çalıştırıcı, İtalya Kupası'nda, penaltılarla Napoli'ye yenilmişti.

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