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Juventus'ta Khedira 3 ay yok

Seria A ekiplerinden Juventus’un Alman futbolcusu Sami Khedira, yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Seria A ekiplerinden Juventus'un Alman futbolcusu Sami Khedira, yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.


İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Alman futbolcu Sami Khedira, yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle 3 ay takımından ayrı kalacak. 23 Kasım 2019'da oynanan Sassuolo karşılaşması sonrası dizinde ağrı hisseden ve kulüp doktoru tarafından kontrol edilen 32 yaşındaki futbolcuda yırtık tespit edildiği açıklandı. Juventus'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun dizinden bir operasyon geçirdiği ve takımdan 3 ay uzak kalacağı belirtildi.

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