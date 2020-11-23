İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Juventus'ta Merih Demiral şoku!

İtalya Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İtalya Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.


Juventus'ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Merih'in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.


Merih, bu hafta Juventus'un, Cagliari'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo'nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.