Kaan Kançal: “105 milyon TL acil nakite ihtiyacımız var”

Kasamızda 5 milyon TL var” dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, nisan ayı divan kurulu toplantısında mali konular hakkında eleştirilere cevap verdi. Nakit akışı üzerinden zarar konuşulamayacağını, bunun doğru olmadığını belirten Kaan Kançal, “Gelir açıklamada son 10 yılın rekorunu kırdık. Bu sevinci birlikte yaşayalım. 10 yıl önce 100 milyon zarardan 80 milyon kara geçmişiz. Bu tabloda bir şeye daha seviniyorum. Son 10 yılda faaliyet karı yaptık. Bu tablo bizim açımızdan çok kıymetli” şeklinde konuştu.

“İbrasızlık asla gündemimizde yoktu”

Galatasaray Sportif AŞ'nin ilk 9 ayda (1 Haziran 2018-28 Şubat 2019) 81 milyon TL kar elde ettiğini söyleyen Kançal, son 3 ayda gider açıklayacaklarını ancak buna rağmen eksi bakiyeye düşmeyeceklerini ifade etti. Yönetim olarak ibra edilmemeyi asla beklemediklerinin vurgulayan Kaan Kançal, “İbrasızlık asla gündemimizde yoktu. Yönetimimiz ihtiyaç duyulan 75 milyon TL'lik parayı bulmak için çabaladı. Ben, başkanımız ve yönetim kurulumuz Galatasaray'ın yüce menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Sıkıntı bir hafta daha yaşadıklarını belirten Kançal, “105 milyon TL acil nakite ihtiyacımız var. Kasamızda 5 milyon TL var. Başkanımız, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay küçük bir toplantı yaptılar. Adurrahim Bey bankaya gitmek için aramızdan ayrıldı. Biz gerçek mutfağımızdaki yangın ile uğraşıyoruz, onu söndürmeye çalışıyoruz. Biz 81 milyon TL kar açıkladık. Aynı dönemde bir rakibimiz 200 milyon TL, diğer rakibimiz 100 milyon TL zarar açıkladı” diye konuştu.