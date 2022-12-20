Kabataş'ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksarken, yolcular ise raylarda yürüdü.

Olay, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Kabataş İstasyonu mevkiinde raydan çıkarak direğe çarptı. Tramvayın camlarının paramparça olduğu kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" açıklamasına yer verdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksayınca yolcular raylarda yürüdü.

Tramvay kazasıyı gören Haydar Karaman, “Tramvay, raydan çıktı. Direkten önce raydan çıktı. Camlar patladı. 4 yaralı var. Genç bir bayan düştü. Bundan dolayı durumu ağır, birisinin ise eli kesik” dedi.