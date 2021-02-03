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Kaçak alkolleri arabaya yüklerken suçüstü yakalandılar

Büyükçekmece’de çiftlik evini kaçak içki imalathanesine dönüştüren 5 zanlı polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Büyükçekmece'de çiftlik evini kaçak içki imalathanesine dönüştüren 5 zanlı polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 9 ton etil alkol ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de bir imalathaneye baskın düzenledi. Arabalara kaçak alkolleri yüklerken suç üstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Baskında 9 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.


Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen malların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi. Şüpheliler araçlara kaçak alkol yüklerken yakalandığı ve daha öncede çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu öğrenildi.

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