Kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsü polisi alarma geçirdi

Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü yaptığı iddia edilen sürücü kamyon ile trafiği tehlikeye atarak 25 kilometre polisten kaçtıktan sonra Avcılar'da yakalandı. Emniyetin alarma geçtiği olayda, sürücünün dün de aynı olaydan sonra ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Olay, Hadımköy'de saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Emniyeti alarma geçiren sürücü Hadımköy'den TEM otoyoluna bağlanarak sırasıyla Arnavutköy, Esenyurt ve Başakşehir ekiplerini peşine taktı. Kovalamaca sonucu asayiş yönünden Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda olan Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'na giren hafriyat kamyonu, Esenyurt polisi tarafından önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Sürücünün dün de aynı olaydan dolayı ehliyetine el konulduğu bu yüzden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri konuyla ilgili tutanak tutarak sürücüyü gözaltına aldı.