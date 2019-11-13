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Kaçak tütün operasyonunda 11 tona yakın ürün ele geçirildi

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan baskınlarda şu ana kadar 39 şüpheli gözaltına alınırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.


Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak yollarla ülkeye giren ve akabinde piyasaya sürülerek satışı yapılan gümrük kaçağı nargile tütünü ve tütün mamulleri ile ilgili aylar süren çalışmalarının ardından kaçakçılara yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da tütün mamulü kaçakçısı 55 şüphelinin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 39 şüpheli yakandı. Baskınlarda 11 tona yakın nargile tütünü ele geçirilirken, kaçakçılık polisi tarafından yürütülen operasyonlarda firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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