Kaçak ve sahte alkol depolarına baskın: Yaklaşık 10 ton sahte alkol ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan ve Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile sürdürülen kaçak ve sahte alkollü içki denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında İstanbul genelinde 39 ilçede 472 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 8 bin 490 litre alkollü içki sıvısı, 417 dolu şişe alkollü içki şişesi, 5 bin 656 adet boş alkollü içki şişesi, 133 adet alkol / kiti aroması, 403 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 720 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 2 adet ruhsatsız iş yeri, 1 adet kumar makinesi, 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkol sebebi ile ölümle sonuçlanan zehirlenmelerin önüne geçilmek maksadı ile yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisine ulaşıldı.