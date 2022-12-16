Kadavra ihtiyacını ortadan kaldıran MedicaUroSIM'e ödül

Tıp Eğitiminde kadavra ihtiyacını ortadan kaldıran simülatör sistemi olan MedicaUroSIM Türkiye'nin Rekabet Gücüne Sahip Girişimi seçildi. Tıp alanında dünyada sayılı örneklerinden biri olan sistem, cerrah adaylarının el ve göz koordinasyonunu arttırıyor ve narkozun vücuda verdiği zararları minimuma indiriyor.

YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından Mediderman tarafından 7 kişilik ekip tarafından geliştirilen MedicaUroSIM simülatör sistemi, GVG'23 Gelecek Vadeden Girişimciler yarışmasında ‘Global Rekabet Gücüne Sahip Girişim' kategorisinde birinci oldu. MedicaUroSim, doktor adayları için üroloji ameliyatlarının eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanarak, yüksek maliyetli kadavra ihtiyacını azaltılmasına yönelik yapılan bir simülatör sistemi. Simülatör adayların el ve göz koordinasyonunu arttırarak ameliyat sürecini gerçeğe uygun bir şekilde deneyimlerini sağlamakta. Hastaya temas etmeden yetkinlik kazanan cerrah adayları, böylelikle gerçek bir hastayla karşılaştığında adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde atlatmış oluyor. Simülatör sistemi sayesinde deneyim kazanan doktorlar, hastanın anestezi altında kalma süresini de azaltarak, anestezinin verdiği zararları minimuma da indirmeyi hedefliyor.

“Pratik eksikliğine çare bulmayı hedefledik”

Şimdiye kadar birçok inovasyon yarışmalarından ödül ve madalya ile döndüklerini söyleyen Mediderman Sağlık ve Danışmanlık Şirketinin Kurucusu ve CEO'su İbrahim Balaban, sağlık sektöründeki önemli bir açığı kapatan MedicaUroSim hakkında şunları söyledi; “Uzun yıllardır sağlık sektörüne çalışmaktayım. Bu sebeple çevremde pek çok doktor dostum, çalışma arkadaşım var. Onlardan gördüğüm pratik eksikliği ve yanında getirdiği özgüven eksikliğine bir çare bulmayı hedefleyerek neler yapabileceğimize baktık. Simülasyon gerçek bir canlıya temas etmeden, hata yaparak sınırsız deneyimle pratik kazanmanın en güzel yoluydu. Ekibimizi oluşturduk ve simülatörümüz bugün hazır.”

“MedicaUroSIM'i dünyaya tanıtacağız”

Hedefleri arasında başka branşlarda da simülatörler üretmek olduğunu belirten Balaban, “İlk simülatörümüzü hazırlarken tamamı mühendislerden oluşan ekibimiz anatomiyi bilmiyordu. Yıllar süren çalışmalarla bugün sağlam bir anatomi bilgisine sahip teknik bir ekibimiz var. Yeni simülatörleri daha hızlı ve daha sağlam fikirlerle üreterek ilerleyeceğiz. Ek olarak yatırım arayışındayız ve hedefimize yıl sonunda ulaşarak 2023 başında açacağımız Almanya ofisimiz, 2023'ün üçüncü çeyreğinde açmayı hedeflediğimiz ABD ofisimizi hızlandırmayı ve yeni şubelerimizle dünyaya MedicaUroSIM'i tanıtmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.