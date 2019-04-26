KADEM'den gençlik çalıştayı

Uluslararası Gençlik Çalıştayı'nda ‘sürdürülebilirlik' konuşuluyor. 3 gün boyunca 10 alt başlıktaki konular hakkında çözüm önerilerinin ortaya konacağı çalıştaya yerli ve yabancı 110 üniversite öğrencisi katılıyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı Ataşehir'deki bir otelde düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. Açılışına KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun da iştirak ettiği çalıştaya 18-25 yaş arası yerli ve yabancı 110 üniversite öğrencisi katıldı. Gümrükçüoğlu, katılımcı öğrencilerin oturduğu masaları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

‘Sürdürülebilirlik' ana temasıyla 3 gün boyunca Yoksulluğa Son, Sağlıklı Bireyler, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Adaleti, Temiz Enerji, Ekonomik Büyüme, Yenilikçilik ve Altyapı, Şehir ve Yaşam Alanları, İklim Eylemi, Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar olmak üzere 10 farklı konunun tartışılıp çözüm önerilerinin konuşulacağı çalıştay sonunda masaların temsilcileri, birer sunum yaparak sonuç raporlarını açıklayacak.

Açılış programında KADEM Gençlik Komisyonu Başkanı Ebru Aracı'nın sunumunun ardından kürsüye gelen KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Özellikle KADEM'in cinsiyet adaletinin sağlanmasına yönelik çalışmalarının ancak siz gençlerin farkındalığı ve destekleriyle belli bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Gençlerle olan irtibatımız sadece yurtlarla sınırlı değil. Genç KADEM diye bir göz bebeğimiz var. Bugün her birinize baktığımda, gözlerinizdeki ışığı gördüğümüzde o Genç KADEM'in hatta KADEM'in kurulduğundan bu güne o ektiğimiz tohumların nasıl yeşerdiğine ve çiçek açtığına da şahit oluyoruz. Bu beni çok duygulandırdı. Gençlerin KADEM'de farkındalıkları artıyor pek çok STK'da olduğu gibi. Ama bir yandan da çok farklı, uluslararası alanda diğer öğrenci arkadaşlarıyla temas ederek dünyayı okuma şansına sahip oluyorlar. Bu çok önemli. O yüzden, dördüncüsünü düzenlediğimiz bu çalıştayın gerçekten çok güzel sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bugün ‘sürdürülebilirlik' dedik ve bunu derken amacımız şuydu. İnsanoğluna verilmiş bütün imkanların bir emanet olduğunun farkına varmak. Verilen bu imkanları adil bir paylaşımla yönetmek. Bunların tükenmez olduğunu düşünmemek. İhtiyaçlar sınırsız görünse de kaynaklar her daim sınırlı. Bugün bunu belki de çok güzel tartışacaksınız. Bu çalıştay aracılığıyla, aslında bütün söylemlerimizde dikkat çekmek istediğimiz şey dengeli toplumsal katılım. Bu alanda sizlerin aktif rol almasını istiyoruz. Sağına soluna bakınmadan, ‘Kim var?' diye seslendiğimizde ‘Ben varım' diyecek kadar kendinden emin ama aynı zamanda da donanımlı ve yaptığı işin hakkını veren bir gençlik görmek hepimizin hayali" diye konuştu.

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, konuşmasının ardından çalıştaya katılan öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra oturumlara geçildi.