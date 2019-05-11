Kaderin böylesi: Akhisarspor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Türkiye Kupası'nı, sezon başında da Galatasaray'ın elinden Süper Kupa'yı alan Akhisarspor, bu akşam sarı-lacivertliler karşısında alığı mağlubiyetle Süper Lig'e veda etti. 4 gün sonra Galatasaray ile Sivas'ta Türkiye Kupası finaline çıkacak olan Ege temsilcisinin bu inişli çıkışlı grafiği sporseverleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz sezon Diyarbakır'da oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Akhisarspor, bu başarısına sezon başı Süper Kupa'yı ekledi. 5 Ağustos'ta Konya'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde, penaltılar sonucu sarı-kırmızılıları yenen ve kupayı müzesine götüren Akhisarspor, sezon başı bu başarısını ise lige bir türlü yansıtamadı. 2018-2019 sezonunun ilk 5 haftasında sadece 2 puan toplayabilen Akhisarspor, Teknik Direktör Saffet Susic ile yolları ayırdı. Bu ayrılık sonrası Cem Kavşak yönetiminde sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Ege temsilcisinde takım Cihat Arslan'a emanet edildi. Bu değişim sonrası Akhisarspor'da işler yine yolunda gitmedi. Tecrübeli teknik adam Cihat Arslan yönetiminde Akhisarspor, 15 maçta 12 puan toplayınca takımda yine hoca değişikliğine gidildi ve ekip tekrar Cem Kavşak'a emanet edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi evinde devirmişti

Geçen sezonu 1 kupa ile kapatıp, bu sezona da 1 kupa ile başlayan Akhisarspor, bu akşam Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle, 2011-2012 sezonunda çıkığı Süper Lig'e 7 sezon sonra veda etti. 4 gün içinde hem küme düşme maçına çıkan hem de Sivas'ta Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek olan Akhisarspor, bu yıl evinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 3-0 mağlup etme başarısı göstermişti.