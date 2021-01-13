Kadife gömlekler modaseverlerin beğenisine sunuldu

DeFacto, erkek giyim alışkanlıklarını sezon trendleriyle harmanlandığı Erkek Kış Koleksiyonu'nu modaseverlerin beğenisine sundu. Günlük şıklığı tamamlayan rengarenk kadife gömlekler, sezonun öne çıkan parçalarından oluyor.

Siyah, lacivert, beyaz, kırmızı ve haki tonların hakim olduğu DeFacto Erkek Kadife Gömlek Koleksiyonu, tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Fit ve rahat kesimlerinin yanında tarz görünümleriyle de dikkat çeken kadife gömlekler; kazakların yanı sıra chino ve denim pantolonlar ile kombinlenerek, günün her saati spor şıklı sağlıyor.

DeFacto Kadife Gömlekler Koleksiyonu'nun markanın mağazalarında, e-ticaret sitesinde ve mobil uygulamasında satışa sunulduğu belirtildi.