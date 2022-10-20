Kadıköy 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazır

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kadıköy'de 1 hafta boyunca sürecek bir dizi etkinlikle kutlanıyor. 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü'ne kadar sürecek etkinliklerde, bayram coşkusu Kadıköy'ün sokaklarına Cumhuriyet Bandosu ile ulaşacak.

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl ‘İlelebet Cumhuriyet' sloganıyla hazırlıklarını tamamladığı Cumhuriyet haftası kutlamaları 22 Ekim Cumartesi günü bando eşliğinde bayrak dağıtımıyla başlayacak. Cumhuriyet Bandosu 1 hafta boyunca bayram coşkusunu Kadıköy'ün bütün mahallelerine taşıyacak. Kutlamalar 24 Ekim Pazartesi günü rıhtımdaki Atatürk heykelinde meşale yakma töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en görkemlisi ise her zamanki gibi 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'nde yapılacak yürüyüş olacak.

Kadıköy'ün bütün mahallelerinde bayram coşkusu

Cumhuriyet Bandosu, bu yıl da 29 Ekim gününe kadar bayram coşkusunu Kadıköy'ün bütün mahallelerine taşıyacak. 22 Ekim Cumartesi saat 14.00'te Osmanağa ve Caferağa Mahallelerinde başlayacak programda 1 hafta boyunca her gün bandonun çalacağı Cumhuriyet marşları eşliğinde Kadıköy'ün bütün mahallelerinde bayrak dağıtımı gerçekleşecek. Öte yandan 24 Ekim Pazartesi saat 10.00'da Kadıköy İskele Meydanı Atatürk heykelinde Meşale Yakma töreni yapılacak. 29 Ekim gününe kadar yanmaya devam edecek meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı öğrencilerle birlikte yakacak.

Cumhuriyet sevdalıları Cadde'de buluşuyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise bu yıl da ‘Cumhuriyet Yürüyüşü' oluşturuyor. Kadıköy Belediyesi, Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'da saat 19.00'da başlayacak yürüyüş için hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet sevdalıları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 29 Ekim Cumartesi akşamı Bağdat Caddesi'nde buluşacak. Yürüyüş Suadiye Işıklar'da başlayıp, İskele Sokak'ta son bulacak.