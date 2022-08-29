Kadıköy 30 Ağustos Zafer Bayramı'na hazır

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü Duman grubu konseri ile kutlayacak. Zafer bayramı yıldönümü öncesi, ilçenin cadde ve sokaklarını bayraklarla donatan Kadıköy Belediyesi, sokaklardaki billboardlara Atatürk'ün ve Büyük Taarruz'un fotoğraflarını yerleştirdi.

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü karşılamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Zafer Bayramı için tüm ilçenin dört bir yanını Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle donattı. Kadıköy'ün işlek cadde ve sokaklarına Atatürk'ün ve Büyük Taarruz'un fotoğraflarını duyuru panolarına asarak, Kadıköy'ün sokaklarını açık hava sergisine dönüştürdü.

100. yıla özel duman konseri

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasını ise Duman grubu konseriyle taçlandıracak. Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek olan ücretsiz halk konseri saat 21.00'de başlayacak. Duman grubu birbirinden güzel şarkılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kadıköylüler için seslendirecek.

“Büyük taarruz'un 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz”

Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100. yıldönümü için Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kurtuluş Savaşı'nda işgalci kuvvetlere karşı en önemli darbeyi indirdiğimiz Büyük Taarruz'un 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti fikrinin temellerini oluşturan bu eşsiz zaferin 100. yılında Kadıköy'ü, Büyük Taarruz'u konu alan onlarca tarihi görselle donattık. ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün her safhasını tek tek düşünerek hazırladığı bu taarruzun, tüm mazlum ulusların emperyalizme karşı kazandıkları ilk zafer olması açısından da tarihi önemi bir hayli büyüktür. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 100. yılıyla taçlanan ulusal bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün kahramanlarımızı sonsuz saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun!”